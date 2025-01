Iltempo.it - Milano violenta e Ramy. Giordano è una furia: "Assurdo indagare i carabinieri"

Leggi su Iltempo.it

Il casoha lasciato dietro le spalle una scia di polemiche sociopolitiche che hanno quasi monopolizzato il dibattito pubblico nell'ultima settimana. Il ragazzo tunisino di 19 anni è morto alla fine di un inseguimento durato 8 chilometri da parte di un'auto dei, che ha centrato in pieno il motorino sul quale scappava insieme al suo amico. Ora gli inquirenti della Procura diindagano su un possibile reato di omicidio che avrebbe commesso il vicebrigadiere che era alla guida della volante. Tuttavia, per Mario, è semplicemente inconcepibile che “se un carabiniere o un poliziotto ferma un delinquente venga indagato”. Il conduttore di “Fuori dal Coro” nella puntata di mercoledì 15 gennaio è su tutte le furie: “Fanno solo il loro lavoro, è normale no? Eppure qui viviamo nel mondo al contrario, dove i criminali diventano eroi e le forze dell'ordine finiscono sul banco degli imputati”.