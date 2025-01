Milan Pavlovic | Fenerbahce? No io resto qui|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 23:34:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:Intercettato al Forum di Assago per assistere, da tifoso del Partizan Belgrado, alla partita di Eurolega tra l’Olimpiao e la formazione serba, il difensore Strahinjaha regalato una breve battuta in merito al suo futuro ai colleghi di Meridian Sport. Al centro delle voci di mercato nelle ultime ore, colche sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale al club rossonero, il classe 2001 ha liquidato così la questione: “No, no, ioqui ao”.è stato acquistato dalsolo lo scorso agosto per 18 milioni di euro, più 2 di bonus, finiti nelle casse del Salisburgo. Ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2028 (con opzione per un’ulteriore stagione) e ha disputato 14 presenze ufficiali.