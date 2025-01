Liberoquotidiano.it - "Mette a rischio gli ostaggi prossimi al rilascio": Hamas sfida Israele. Venerdì la firma dell'accordo

glial": a lanciare l'accusa l'ala militare di, le Brigate Ezzedine Al-Qassam, le quali hanno avvertito Tel Aviv che i continui raid e attacchi su Gaza dopo l'annunciodi cessate il fuoco mettono aglivicini alla liberazione. "Ogni aggressione ed attacco a questo punto da parte del nemico rischia di trasformare la libertà di un prigioniero in una tragedia", ha scritto il gruppo su Telegram. Senza fornire ulteriori dettagli, poi, il portavoce Abu Obeida ha parlato di un attacco sferrato contro un luogo in cui si trovava unae donne destinate ad essere rilasciate "nella prima fase del cessate il fuoco". In effetti, comunque, nelle scorse ore l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver attaccato "circa 50 obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza" nell'ultimo giorno.