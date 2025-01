Meloni la Santa con il braccio teso che allatta il piccolo Musk | la provocazione di Charlie Hebdo

Leggi su Open.online

Un’immagine inequivocabile con una didascalia altrettanto esplicita: «e il bambino». La vignetta è di, la celebre rivista satirica francese che non risparmia critiche ai potenti, alla società e alle religioni, la cui redazione nel 2015 fu vittima di un tremendo attentato terroristico. Questa volta nel mirino dei disegnatori francesi finisce il legame tra la premier italiana Giorgiae il multimiliardario, patron di SpaceX, Tesla e del social X, Elon. Quest’ultimo viene indicato come l’estrema destra del futuro, nella copertina del prosismo numero in edicola viene ridicolizzato come un verme che esce fuori dal corpo del defunto leader del Front National Jean-Marie Le Pen. Nella vignetta esplicita,tiene inilmentre lo