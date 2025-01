Lapresse.it - Medioriente: Hamas, impegnati a rispettare accordo

Milano, 16 gen. (LaPresse) – Un funzionario di, Izzat al-Risheq, in un post su Telegram rilanciato da Al-Jazeera ha confermato l’impegno al rispetto dell’di cessate il fuoco dopo che l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato il gruppo palestinese di aver fatto marcia indietro su alcuni elementi dell’per ottenere “concessioni dell’ultimo minuto”.è “impegnato nel rispetto dell’di cessate il fuoco” a Gaza, come delineato dai mediatori Qatar e Stati Uniti, ha affermato al-Risheq. Al Jazeera sottolinea il fatto che Netanyahu ha affrontato grandi pressioni interne per riportare a casa gli ostaggi ma che i suoi partner di coalizione di estrema destra hanno minacciato di far cadere il governo se avesse fatto troppe concessioni. L’ufficio di Netanyahu ha affermato che “il Gabinetto israeliano non si riunirà” per approvare l’su cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi “finché i mediatori non comunicheranno a Israele cheha accettato tutti gli elementi dell’”.