Lapresse.it - Medioriente: Ben Gvir, con approvazione accordo lasceremo governo

Roma, 16 gen. (LaPresse) – Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben, in conferenza stampa ha avvertito che il suo partito, la formazione di estrema destra Potere ebraico, lascerà la coalizione dise l’esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu approverà l’di cessate il fuoco con Hamas. Lo riporta The Times of Israel. Il ministro ha rimarcato che l’intesa porterà alla liberazione di “centinaia di assassini terroristi” e ci saranno “migliaia di terroristi” cui sarà consentito tornare nel nord della Striscia di Gaza. Benha sottolineato che con questoIsraele porrà fine alla guerra prima che tutti i suoi obiettivi siano raggiunti, gettando via “tutti i risultati” del conflitto conseguiti sinora.