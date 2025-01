Unlimitednews.it - Medio Oriente, Tajani “Italia protagonista per nuova azione di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “L’può essere portatrice die sostenitrice del dialogo. La mia visita servirà a rafforzare il cessate il fuoco e a dare la disponibilitàna costruire lain”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, al termine dell’incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri tunisino Mohamed Ali Nafti, in merito alla sua prossima visita in Israele e Palestina. “L’vuole esserecon unadi– ha aggiunto -: siamo disposti a inviare uomini che possano partecipare eventualmente a un’iniziativa delle Nazioni Unite per riunificla Palestina” e “abbiamo già dato disponibilità a inviare 200 carabinieri per formare le forze di polizia dell’Anp, così come il nostro esercito forma quello libanese.