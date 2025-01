Ilpiacenza.it - Materiale in caduta dalla facciata del Duomo, parte il cantiere: otto mesi per il restauro

Leggi su Ilpiacenza.it

indel, a giorni al via ilper illa durata prevista per i lavori, costo complessivo 380mila euro. L’intervento – scrive la Diocesi - mira a risolvere importanti criticità delladella cattedrale (nelle foto in anteprima.