Sbircialanotizia.it - MasterChef, nuovo appuntamento stasera 16 gennaio: le anticipazioni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un viaggio Eco-Friendly che arriva fino in PerùItalia torna questa sera, giovedì 16, con unin esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La puntata sarà incentrata sui temi della biodiversità e sul green, con un ‘viaggio’ che partirà dall’attenzione al risparmio energetico anche in cucina e arriverà .L'articolo16: leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.