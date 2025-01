Calcionews24.com - Manchester City, fatta per il primo acquisto della squadra inglese. Fabrizio Romano annuncia un colpo per Guardiola

Leggi su Calcionews24.com

per ilpronto per Pep. Ecco l’annuncio diRoma sul rinforzo inglesi Arriva ildel: preso perOmar Marmoush. Ecco l’annuncio di. LA SITUAZIONE – ?? Omar Marmoush al, here we go! Accordo raggiunto con l’Eintracht Francoforte dopo l’ultimo .