Malore fatale in culla, adottato il protocollo per i decessi dei neonati

Sul corpo non ci sono segni di violenza, tanto meno di maltrattamenti. Per conoscere le cause della tragedia di cui il 4 gennaio è rimasta vittima Lavenda Odiode, la bimba di un anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre nella sua casa di via Trevignano a Montebelluna dove viveva.