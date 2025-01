Ferraratoday.it - Lutto nella comunità, si è spento a 92 anni il pilastro delle ricerche storiche

Leggi su Ferraratoday.it

All'età di 92, è scomparso ad Argenta Aimone Fornasini. L'uomo, che si èall'ospedale cittadino, era conosciutolocale soprattutto per la sua passione per la storia e l'arte.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayOltre ad avere lavorato in un'azienda.