Sbircialanotizia.it - Lotito non perdona il falconiere Bernabè: “La Lazio non è Cicciolina”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Se fai ile porti l'aquila non vai a dire in giro che devi eiaculare 2 volte" "Questa è lamica stiamo a parlà di". Claudio, presidente della, non ha nessuna intenzione dire e assumere di nuovo Juan. Il celeberrimo, salito alla ribalta dopo un intervento per .L'articolononil: “Lanon è” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.