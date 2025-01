Europa.today.it - Los Angeles in fiamme, l’unica villa rimasta in piedi: a chi appartiene (e come ha fatto a resistere)

Leggi su Europa.today.it

Da giorni Losè avvolta dallea causa di un incendio le cui cause scatenanti sono ancora da accertare: il rogo si è propagato rapidamente per via della siccità dei mesi scorsi che ha reso il terreno arido, senza dimenticare il ruolo del forte vento. Molti edifici sono andati.