Tuttivip.it - “Lorenzo? Ma com’è possibile?”. Colpo di scena al Grande Fratello: la notizia spiazza il pubblico

Uno degli sponsor principali delha deciso di ritirarsi. Negli ultimi giorni, un marchio dirilevanza, che per anni è stato legato al programma condotto da Alfonso Signorini, non figura più tra i prodotti utilizzati dai concorrenti nella Casa. Secondo alcune interpretazioni, questa scelta potrebbe essere collegata all’eliminazione di Helena Prestes, personaggio che ha animato numerose dinamiche all’interno del reality. Tuttavia, la realtà dei fatti sembra essere diversa.Santero, noto per essere stato uno dei prodotti più presenti nel reality, ha ufficialmente cessato il suo ruolo di sponsor del. Su X, molti utenti stanno attribuendo questa decisione alla recente eliminazione di Helena Prestes. I fan della concorrente, infatti, si stanno mobilitando contro gli sponsor del programma, invitandoli apertamente a ritirarsi in segno di protesta.