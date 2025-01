Ilrestodelcarlino.it - Lo show scatenato di Matthew Lee

Una serata travolgente è quella in programma stasera alle 21 al teatro Rossini di Pesaro. La rassegna musicale ’Playist Pesaro’ promossa dal Comune e dell’Amat, in collaborazione con la Regione e il MiC – fa tappa in città conLee e The Prince Of Rock’n’Roll Tour, in collaborazione con Isolani Spettacoli e Jm production. Definito dalla stampa inglese ’The Genius of Rock’n’Roll’,, artista pesarese, trascina il pubblico con la sua band sfoggiando un repertorio che, oltre ai suoi brani, passa dagli intramontabili Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana. Decisamente unoirresistibile, di rock ‘n’ roll, blues, country e molto altro. The Prince Of Rock’n’Roll Tour, è stato definito uno degli spettacoli più coinvolgenti ed elettrizzanti del 2024 e torna in tourné nel 2025.