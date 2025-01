Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca, Australian Open 2025 in DIRETTA: attenzione, si accorciano i tempi per l’attesa sfida!

04:30 Pochi game lasciati da Kasatkina a Wang, Monfils avanti due set su Altmaier.che potrebbero anche accorciarsi id'attesa per il piemontese!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all'attesissimadel match di 2° turno tra Lorenzoil 18enne fenomeno brasiliano Joao, ci si gioca il 3° turno agli.Rispetto al precedente di Bucarest, giocato all'interno della stagione su terra battuta del 2024, è cambiato tutto! A imporsi sul campo di 'patate' del torneo di Tiriac fu il brasiliano per 7-5, 7-6, una partita che vide l'azzurro avere possibilità concrete in entrambi i parziali.