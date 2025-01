LIVE – Sinner-Schoolkate 4-6 6-4 6-1 3-1 Australian Open 2025 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, match valevole per il secondo turno del singolare maschile agli. Dopo l’esordio vincente ai danni di Jarry, ostacolo tutt’altro che banale da affrontare in un primo round di un torneo Major, per Jannik prosegue il percorso verso la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa. L’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi affronterà per l prima volta nel corso della sua carriera l’o Tristanin un match che sulla carta non dovrebbe avere troppa storia. Il tennista di casa frequenta perlopiù il circuito challenger, ma è comunque in crescita negli ultimi mesi. Si tratta infatti del secondo Slam consecutivo in cui riesce a superare un turno. A New York, nel 2024, si era fermato poi contro Jakub Mensik al secondo round, ora l’avversario è ancora più tosto: il numero uno al mondo.