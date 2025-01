Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’australiano si esalta

AD-40 Altra prima sulla riga di.40-40 Dritto inside in ben giocato da. Parità.40-30 Servizio vincente dell'o.30-30 Doppio fallo del tennista di Perth.30-15 ACE dell'oceanico.15-15 Peccato. E' lungo il dritto dal centro di.0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di.2-2 Game. Jannik guadagna campo a suon di dritti ed ottiene il punto.40-30 Servizio vincente provvidenziale dell'azzurro.30-30 Scappa via stavolta la risposta di dritto dell'o.15-30 Risposta di dritto profonda di, ma Jannik si lascia facilmente e stranamente sorprendere.