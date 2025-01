Torinotoday.it - Live show 2.0, Stefano Gorno al Piccolo Teatro Comico

Leggi su Torinotoday.it

Venerdì 24 gennaio al, decimo appuntamento della stagione è quello conin2.0 - STAND UP COMEDY. Con i 50 in arrivo, la fine del mondo dietro l’angolo, ilpericolo della famiglia tradizionale (volevi dire “la guerra”?No no, proprio la famiglia.