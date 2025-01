Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Brignone e il tabù Tofane, attesa per Goggia e Vonn

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera did’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Dopo le due prove veloci di St. Anton la Coppa del Mondo approda ad’Ampezzo in quella che è in tutto e per tutto lagenerale dei Giochi Olimpici in programma fra un anno. La località veneta sarà teatro del decimo appuntamento stagionale del circuito maggiore, il secondo del nuovo anno per le specialità veloci con in programma unalibera sabato e un SuperG domenicaAmbizioni importanti per l’Italia, che si presenterà sulla neve di casa acon diverse carte da podio in entrambe le gare previste. Convocate per la gara italiana Federica, Elena Curtoni, Sofia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler.