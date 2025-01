LIVE – Paolini-Zarazua 6-2 6-3 Australian Open 2025 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, match valevole per il secondo turno del singolare femminile agli. Un debutto senza troppi patemi per la numero quattro del mondo, che alla qualificata cinese Wei ha lasciato appena quattro games, tutti nel secondo set dopo averle rifilato un bagel in apertura. Ora un altro match assolutamente alla portata dell’allieva di Renzo Furlan, contro una giocatrice che comunque nell’ultimo hanno fatto uno step in avanti nella sua carriera, riuscendo a trovare un ranking stabile all’interno della top-100 dopo alcuni anni di gavetta negli ITF. La messicana, che la scorsa settimana a Hobart aveva superato un turno contro Lucia Bronzetti, a Melbourne ha sconfitto Taylor Townsend all’esordio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del match.