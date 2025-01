Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: sfida da non sottovalutare contro i serbi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiBelgrado, ventiduesima giornata dell’di! Secondo impegno settimanale in Europa per i meneghini, che a distanza di 48 ore tornano in campo di fronte al pubblico amico.L’EA7 Emporio Armani vuole allungare la striscia positiva e a rimanere in scia alle migliori nella zona nobile della classifica, con i campioni d’Italia reduci da tre successi consecutiviASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino che gli hanno consentito di issarsi al settimo posto con 12-9 di record. Coach Ettore Messina punterà ancora su Nikola Mirotic (21 puntil’Alba) e Zach LeDay, con Shavon Shields ed Armoni Brooks pronti a dare man forte.