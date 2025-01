LIVE – Knack Roseleare-Milano | gironi Champions League volley maschile 2025 in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale della sfida tra, match valido per la quinta giornata della Pool C della fase adidi. La formazione di Roberto Piazza si trova al secondo posto nel girone con 9 punti. Sono cinque le lunghezze di ritardo da Zawiercie, che ha già giocato il suo match con Innsbruck.conserva sei punti di vantaggio proprio sullo, che sarà obbligato a vincere 3-0 per credere ancora nel secondo posto. Abasterà così vincere un set per avere la certezza della qualificazione agli ottavi di finale. Nella gara di andata, storico esordio milanese in, loriuscì ad andare in vantaggio per 2-0 prima subire la rimonta dell’Allianz. Non bastarono agli ospiti i 30 punti del potente schiacciatore 23enne Seppe Rotty per vincere il tie-break.