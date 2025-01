Oasport.it - LIVE Bronzetti-Cristian, Australian Open 2025 in DIRETTA: a breve si parte sul Campo 13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI MUSETTI-SHAPOVALOV (2° MATCH DALL’1.00)4:57 In un modo o nell’altro, Khachanov riesce a vincere per 6-3 il terzo set e a portarsi in vantaggio contro Diallo, pur avendo rischiato di subire il controbreak sul 5-3. Al termine di questo incontro.4:30 Buonanotte a tutti, chiaramente non si comincerà aperché sul13, dopo il netto 6-0 6-1 dell’ucraina Dayana Yastremska sulla montenegrina Danka Kovinic, sono al terzo set Diallo e Khachanov. Poiché il punteggio è di un set pari, e poiché di conseguenza ci sarà almeno un quarto parziale, ecco che almeno un’ora e un quarto sarà necessaria, ma molto probabilmente anche di più.