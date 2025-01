Oasport.it - LIVE Bronzetti-Cristian 5-7 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: la riminese si riprende il break di ritardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI MUSETTI-SHAPOVALOV (2° MATCH DALL’1.00)3-2! Scambio robusto e solido, latorna in partita.40-A Molto profonda la risposta di: seconda palla.40-40 Buona prima da parte diche vale il punto diretto.30-40 Gran rovescio in diagonale diche si procura una palla.30-30 Sulla riga il dritto lungolinea di.15-30 Colpisce male il dritto: può esserci una chance ora per.15-15 Affossa la risposta.0-15 Prende in mano lo scambioe spinge con il rovescio.