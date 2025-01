Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: l’Italia spera in Wierer per un exploit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale dell’di.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’di, appuntamento della Coppa del Mondo di2024/. Dopo Kontiolahti, sede di una short individual, lo storico format di questo sport torna protagonista con la versione tradizionale: 15 km da percorrere intervallati da 4 poligoni alternando serie in piedi ed a terra.Si riparte dopo il weekend di Oberhof dominato dalla Francia, che ha vinto sia nella sprint, con Paula Botet, che nell’inseguimento, con Lou Jeanmonnot. Quest’ultima sarà una delle donne da battere nella 15 km odierna in cui proverà a recuperare punti alla leader della generale Franziska Preuss.