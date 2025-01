Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-7, 6-2, 3-6, 4-3, Australian Open in DIRETTA: l’azzurro recupera il break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)40-0 Ace al centro.30-0 In rete la risposta di rovescio del danese. Siamo a 3 ore di partita.15-0 Gran recupero dicon il back di diritto, in rete il rovescio di.4-4 Servizio, diritto e volée di rovescio del danese.40-30 In rete la palla corta del n.13.40-15 Servizio, diritto e smash del danese.30-15 Ace esterno di.15-15 In rete il rovescio incrociato del danese.15-0comanda lo scambio di diritto, poi chiude con una complessa volée di rovescio.chiede il medical time-out per farsi massaggiare il gomito sinistro.4-3 In rete il diritto di