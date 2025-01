Firenzetoday.it - Licenziamento collettivo per gli ex Gkn, Cgil e Rsu: "Azienda paghi gli stipendi, politica dia il via a reindustrializzazione"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayA fronte dell’apertura della terza procedura di, si è svolta questa mattina l’assemblea dei lavoratori QF (ex GKN) e della Fiomdi Firenze, Prato e Pistoia. L'assemblea ha rilevato che i licenziamenti non.