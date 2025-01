Salernotoday.it - Le Grotte di Frasassi portano Gormiti – The New Era nelle scuole di Salerno per insegnare la sostenibilità ambientale

Leggi su Salernotoday.it

Ledidi Genga (An), tra i percorsi sotterranei più spettacolari del mondo, lanciano il nuovo progetto dedicato alleitaliane per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta con gli amatissimi. “- The New Era Game” questo il nome dell’iniziativa.