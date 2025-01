Iodonna.it - Le due ex concorrenti rientrano in casa per un confronto con gli ex coinquilini

Leggi su Iodonna.it

Doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna in onda stasera alle 21.35 in diretta su Canale 5 con la 23esima puntata. In scaletta nuovi confronti e nuove nomination, ma anche sorprese per qualche concorrente e attesi ritorni. Grande Fratello 2024/2025: chi sono iX Leggi anche › Nuova eliminazione al “Grande Fratello”.