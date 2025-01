Cataniatoday.it - L'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo rassegna le dimissioni

Leggi su Cataniatoday.it

L'della, hato stamattina le suedall'incarico per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, durante un incontro a Palazzo d'Orléans, l'ha ringraziata per il lavoro svolto e l'abnegazione dimostrata in questi primi.