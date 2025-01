Ilgiorno.it - La ragazza violentata fuori dall’Alcatraz: “Uno mi ha messo le mani addosso e ha iniziato palpeggiarmi brutalmente”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 16 gennaio 2025 – “Abbiamo visto entrare in questo magazzino 10-12 persone”. Ore 4 dell’11 gennaio, Marta e Lorenzo (nomi di fantasia), 19 e 21 anni, escono dalla discoteca Alcatraz di Milano, percorrono pochi metri e si appartano nell’area di carico e scarico merci di un supermercato, vicino alle rampe d’ingresso del parcheggio interno. La coppia vede passare una decina di ragazzi: “Ci guardano e poco dopo vanno via senza far nulla”. Passano dieci minuti, e riecco lo stesso gruppo: inizia in quel momento un incubo che si chiuderà con l’intervento di un buttadel locale e dei carabinieri della stazione Garibaldi, che ammanetteranno il trentaseienne egiziano Mohamed Hassan Mansour N. con le accuse di tentata rapina e violenza sessuale. Un presunto complice, un connazionale ventenne residente in zona Navigli, verrà indicato dalla vittima qualche minuto dopo e identificato dai militari.