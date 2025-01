Lanazione.it - La pianista Rita Cucè con il Quartetto ArkAttak a Monte San Savino

Arezzo, 16 gennaio 2025 – La, docente del Liceo Classico Musicale "F.Petrarca" di Arezzo, dopo il grande successo di pubblica e di critica avuto lo scorso 30 novembre 2024 al Teatro Centrale di Sanremo, con l' Orchestra Sinfonica di Sanremo, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna alla ribalta al Teatro Verdi diSan(Arezzo) con il ** in occasione del PREMIO SANSOVINO DI BRONZO 2025, quest'anno consegnato ad Elisabetta Belloni diplomatica e funzionaria italiana, prima donna in Italia dal 2021 a ricoprire il ruolo di segretario generale del Ministero degli affari esteri e coordinare i servizi segreti nazionali, attualmente dimissionaria. L’evento, che si svolgerà venerdì 17 gennaio ore 21 presso il Teatro Verdi diSan(Arezzo) vedrà la presenza del *,* formazione ideata e guidata da Luca Provenzani, a lungo Primo Violoncello dell' O.