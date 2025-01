Ilgiorno.it - La Croce Bianca ha una nuova ambulanza

Grande festa in pompa magna accompagnata dal suono delle sirene per il taglio del nastro delladella sezione di Seveso dellaMilano. Grazie al buon cuore di sevesini l’associazione è riuscita ad acquistare il nuovo mezzo. La giornata di festa si è aperta con un corteo, a cui hanno preso parte i volontari e il corpo musicale La Cittadina, per poi proseguire con la celebrazione della messa. "Il ringraziamento più grande va a voi volontari - ha detto la sindaca Alessia Borroni - Senza la vostra cooperazione la cittadinanza sarebbe in difficoltà. Anche il presidente Federico Villa ha ringraziato. Presenti il presidente generale dellaMarco Zema e il comandante generale Piergiuseppe Borgonov. Presenti: anche le diverse sezioni brianzole della