La ciliegia nella cosmesi per uomo | il nuovo trend per la skincare 2025

Leggi su Mondouomo.it

Chi ne è ghiotto attende l’estate per poterla assaporare, pregustando già il momento in cui farà capolino sulla propria tavola, in tutta la sua bontà e bellezza. Ma lanon è solo un frutto da mangiare, profilandosi anche come una soluzione innovativa per la cura della pelle e per il make-up, grazie ai numerosi .