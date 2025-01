Ilrestodelcarlino.it - La chiusura dei circoli Pd

Leggo che il circolo PD Passepartout di via Galliera a Bologna non dovrebbe rientrare tra quelli che verranno chiusi. Questa è una buona notizia per i tanti condomini che effettuano le assemblee condominiali in detti locali essendo ormai questa la principale attività di tale simpatico circolo. Jacopo Rossi