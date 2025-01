Romatoday.it - La borseggiatrice sempre incinta è stata arrestata ancora ma non andrà in galera. Ha un cumulo pene per 30 anni

Leggi su Romatoday.it

Nuovo arresto a Roma per Ana Zahirovic, la trentunenne croata madre di dieci figli, nota come "mamma borseggio", già condannata a una pena complessiva a 30per quasi 150 tra furti e scippi compiuti in vent'tra Roma, Milano e altre città, etornata libera per le sue gravidanze.