La assicurazioni auto costano sempre di più | a Lecco aumenti del +105%

Leccotoday.it - La assicurazioni auto costano sempre di più: a Lecco aumenti del +10,5%

Leggi su Leccotoday.it

Il nuovo anno si apre con brutte notizie per glimobilisti lecchesi. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, in regione Lombardia le tariffe Rccontinuano a crescere tanto è vero che, a dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia dioccorrevano, in media, 489.