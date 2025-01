Quotidiano.net - Keir Starmer e Volodymyr Zelensky siglano la "partnership dei 100 anni"

Il premier britcoe il presidente ucrainohanno sottoscritto oggi formalmente un patto bilaterale strategico, denominato "dei 100", a conferma del sostegno politico, militare ed economico di Londra a Kiev sullo sfondo della guerra con la Russia. "Non vi abbandoneremo mai", ha ribadito a margine della firma il premier laburista, alla sua prima missione da capo del governo in Ucraina, dopo le numerose visite dei suoi predecessori conservatori, dopo l'inizio del conflitto, e in particolare di Boris Johnson: considerato da"un amico" e sostenitore della linea dura con Mosca.