Jasmine Paolini si sbarazza senza patemi di Zarazua e avanza agli Australian Open

Vola al terzo turno del tabellone di singolare femminile degli2025 di tennis: l’azzurra, numero 4 del seeding, liquida la messicana Renatacon lo score di 6-2 6-3, maturato in un’ora e 17 minuti di gioco. Per la tennista italiana il prossimo ostacolo sarà rappresentato dall’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 28.Nel primo set l’azzurra cede la battuta in avvio, ma subito ribalta l’inerzia della sfida infilando quattro game consecutivi con gli strappi a trenta nel secondo gioco ed a quindici nel quarto.ha anche l’occasione per il 5-1, ma non la sfrutta, eppure l’epilogo è rinviato di pochi minuti: l’azzurra dal 4-2 vince otto degli ultimi dieci punti giocati e, grazie ad un ulteriore break a quindici nell’ottavo game chiude in conti sul 6-2 in 35 minuti.