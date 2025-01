Unlimitednews.it - Italian Reputation Award, il 18/1 a New York la seconda edizione

NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) – La cerimonia di premiazione delladell’si terrà il 18 gennaio 2025 alle 5 del pomeriggio presso l’Istitutoo di Cultura di New. “Questo importante riconoscimento – spiega una nota – viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro impegno costante e innovativo in diversi settori, contribuendo alla promozione dell’Italia nel mondo e al rafforzamento del suo brand a livello globale”.L’nasce dalla collaborazione tra l’Istitutoo di Cultura di New, diretto da Fabio Finotti,Research, guidato da Davide Ippolito, e la fondazione IARL – Italia AmericaLab, con l’obiettivo di valorizzare l’impatto culturale deglii che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a far crescere la reputazione del Belpaese nel mondo.