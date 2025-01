Lopinionista.it - Istruzione, Schlein: “La visione di Valditara è fuori dal tempo”

ROMA – "Quella die' unadal, di un passato che non puo' tornare. Questo dall'elogio dell'umiliazione, alle classi separate per stranieri.dice che bisogna premiare le regioni in regola con il dimensionamento, ovvero chi obbedisce ad una norma sbagliata. E' un governo nemico dei giovani, animato da un atteggiamento repressivo e l'aumento delle pene nei confronti di proteste simboliche".E' quanto ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly(foto).