Iren colloca primo bond ibrido da 500 milioni di euro

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) –Spa (rating BBB outlook stabile per Standard & Poor’s e rating BBB outlook stabile per Fitch) hato oggi con grande successo la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida dal valore nominale di 500di.L’emissione, effettuata in esecuzione della delibera del 18 dicembre 2024 del Consiglio di amministrazione della Società, ha ricevuto richieste di sottoscrizione quasi 8 volte rispetto all’ammontare offerto, totalizzando ordini per un importo pari a 4 miliardi di. La data di regolamento dell’emissione è prevista il 23 gennaio 2025.L’operazione, volta a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e sostenere la flessibilità finanziaria del Gruppo, è coerente con la strategia di crescita difinalizzata all’integrazione di EGEA, a cogliere nuove potenziali opportunità inorganiche oltre alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale 2024-2030 e conferma l’impegno dial mantenimento dell’attuale rating investment grade.