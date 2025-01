Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi indemoniato con Pairetto al termine di Inter-Bologna: “Stasera ha sbagliato, così come chi ha arbitrato in Supercoppa”

Ultimi minuti di. Simoneera: ha lanciato la giacca in stile Massimiliano Allegri, poi con un calcio ha sfondato un cartellone pubblicitario nei pressi della sua panchina. Al fischio finale del match, terminato 2-2, è corso in campo infuriato rimproverando i giocatori dell’che stavano circondando l’arbitrochiedendo spiegazioni su diversi episodi controversi,il fischio contro Davide Frattesi che stava puntando la porta avversaria nei minuti di recupero.Il pareggio delha mandato l’allenatore nerazzurro in escandescenze, in particolare nei confronti dicon cui ha scambiato due chiacchiere dopo il match e al quale ha poi lanciato una frecciata neanche troppo velata durante le consueteviste post gara. Il tecnico dell’ha impedito ai propri calciatori di correre il rischio di rimediare gialli inutili per polemiche, considerando anche che lui stesso durante la partita è stato ammonito ed essendo diffidato non ci sarà con l‘Empoli.