Fanpage.it - Influenza aviaria, oltre 20 milioni di galline ovaiole uccise negli USA: prezzi delle uova alle stelle

Leggi su Fanpage.it

Il virus dell'si sta diffondendo sempre di piùStati Uniti (e non solo), doveultimi mesi è stato responsabile della morte di20di. Comprese quelle deglivamenti biologici. Cosa sta succedendo e quali sono i rischi per l'uomo, dopo il primo caso mortale registrato in Louisiana.