Lanazione.it - Inflazione, Siena sul podio delle città più care d’Italia nel 2024

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 gennaio 2025 - L'Unione nazionale consumatori ha stilato la classificapiùd'Italia nel, calcolando l'aumento del costo della vita non solo nei capoluoghi di regione, ma anche nei comuni con più di 150 mila abitanti. Lo studio si basa sull'media del, resa nota dall’Istat, e indica quanto una famiglia abbia effettivamente speso in più rispetto al 2023. Sul, dopo Bolzano e Rimini, si piazza, che ha registrato un incremento dell’dell’1,7%, corrispondente a una spesa aggiuntiva di 434 euro per famiglia, un solo euro in meno rispetto a Rimini e 58 euro in meno rispetto allapiù cara, Bolzano. I rincari nelletoscane Dopo, unicatoscana nella top ten della classifica stilata da Unc, seguono Pisa e Arezzo, a pari merito al 21esimo posto, con un rincaro di 306 euro per famiglia rispetto al 2023.