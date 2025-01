Milanotoday.it - In un anno ruba 10mila euro a un anziano: truffatore arrestato (e subito rimesso in libertà)

Leggi su Milanotoday.it

Per unè riuscito a tenere sotto scacco quell'uomo. Per più di 12 mesi è riuscito a farsi consegnare denaro contante ogni volta che voleva. Poi è finito in manette, ma soltanto per qualche ora. Protagonista un 48enne italiano, con numerosi precedenti, che mercoledì è statodai.