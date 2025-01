Veneziatoday.it - In scena a Dolo "Frankenstein": il classico gotico si mescola alla vera storia di Mary Shelley

Giovedì 23 gennaio, alle 21.00 presso il Cinema Teatro Italia, continua la Stagione di prosa 2024/2025 del Comune di"I Do Love Teatro", organizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Un evento da non perdere, il primo appuntamento 2025 di I Do Love Teatro.