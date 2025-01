Fanpage.it - In arrivo nuova ondata di maltempo dall’Africa: attese piogge e tempeste di vento, le previsioni meteo

Dopo l'aria artica e il gelo adesso sull'Italia arriva ildall’Africa. Il ciclone Mediterraneo soprattutto da venerdì 17 gennaio inizierà a influenzare negativamente il tempo su alcune regioni per poi interessare gran parte d’Italia nel corso del weekend, portandoe pioggia soprattutto sulle Isole, in Calabria e poi anche in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio.